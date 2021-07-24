Под Новомосковском на трассе погиб 15-летний подросток

Фото: группа "ЧП Новомосковск"

Под Новомосковском погиб 15-летний подросток. Авария случилась в ночь на субботу на 43 километре трассы М-4 М-4 «Дон» - Новомосковск.

По предварительной информации, 24 июля около 01:15 35-летний мужчина, будучи за рулем «Лады Приора», не соблюдал дистанцию и слишком близко подъехал на скорости к двум мопедам: «Рейсер» под управлением 17-летнего юноши и «Альфа», за рулем которого был 15-летний подросток. Столкнувшись с ними, «Лада» съехала в придорожный кювет.

В результате аварии погиб водитель мопеда «Альфа»: он скончался на месте от полученных травм. Юношу, ехавшего на другом мопеде, отвезли в больницу.