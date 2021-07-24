В Туле временно не будут ходить трамваи по проспекту Ленина Фото: Алексей ФОКИН

В Туле временно не будут ходить трамваи по проспекту Ленина. Об этом сообщает городская администрация.

Напоминаем, что ограничение движения связано с ремонтом дороги по проспекту. Трамваи не будут ходить с 24 по 28 июля на участке от дома 149 до дома 157.

На это время также изменяется схема следования трамваев № 12, 13, 14 по маршруту.

№12:

Московский вокзал - ул. Коминтерна - ул. Советская - ул. Ф. Энгельса - ул. Оружейная - ул. Болдина – ул. Станиславского- ул. Н. Руднева - ул. Агеева - ул. Тимирязева - ул. Михеева – ул. Перекопская – ул. Кауля – ул. Оборонная - ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. М. Горького

№13:

ул. Металлургов - ул. Плеханова - ул. Марата - ул. Епифанская - ул. Пролетарская - ул. Советская - ул. Оборонная - ул. Кауля - ул. Михеева – ул. Тимирязева – ул. Агеева – ул. Н. Руднева – ул. Станиславского - ул. Болдина - ул. Оружейная - ул. Ф. Энгельса - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Епифанская - ул. Марата- ул. Плеханова - ул. Металлургов

№14:

Одоевское шоссе – ул. Тихмянова – ул. Воздухофлотская – Павшинский путепровод – ул. Коминтерна - ул. Советская - ул. Ф. Энгельса - ул. Оружейная - ул. Болдина – ул. Станиславского- ул. Н. Руднева - ул. Агеева - ул. Тимирязева - ул. Михеева – ул. Перекопская