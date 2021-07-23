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Общество23 июля 2021 17:22

Где в Тульской области будут ловить нетрезвых водителей за рулем 24 и 25 июля

Публикуем список мест и предупреждения
Елена Иргиз
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За вождение в состоянии алкогольного опьянения предписан штраф с лишением прав

За вождение в состоянии алкогольного опьянения предписан штраф с лишением прав

Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области 24 и 25 июля Госавтоинспекция будет проверять нетрезвых водителей за рулем.

Инспекторы будут ждать несознательных граждан в следующих местах:

Напоминаем, что за вождение в состоянии алкогольного опьянения предписан штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное правонарушение водителю грозит уже уголовное наказание со штрафом от 200 до 300, лишением свободы до двух лет или назначением исправительных работ до 480 часов. Водительские права забираются всегда, вне зависимости от назначенного наказания.