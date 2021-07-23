Ущерб за сгоревший автомобиль составил 71 тысячу рублей Фото: Алексей ФОКИН

За поджог машины бывшей возлюбленной житель Тульской области отправится в колонию. Приговор по уголовному делу вынес Донской городской суд.

Как было установлено в ходе судебного следствия, 17 апреля 2021 в Донском 49-летний ранее судимый мужчина, затаив обиду на бывшую сожительницу, облил горючей жидкостью ее машину марки «ВАЗ» и поджег ее. В итоге ущерб за сгоревший автомобиль составил 71 тысячу рублей.

За такое хулиганство суд приговорил жителя Кимовского района к 6 месяцам колонии строгого режима.