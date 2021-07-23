В Тульской области за несоблюдение техники безопасности оштрафовали дорожное предприятие

В Тульской области дорожное предприятие не соблюдало технику безопасности Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области дорожное предприятие не соблюдало технику безопасности. Прокуратура оштрафовала директора предприятия.

Проверка установила, что на предприятии в нарушение закона руководитель и работники организации не прошли аттестацию на знание требований промышленной безопасности. Также на предприятии не были назначены ответственные за безопасность, не проведена экспертиза подъемных сооружений, не проверены знания должностных инструкций у инженерно-технических работников.

В связи с этим ведомство вынесло представление руководителю Чернского участка Щекинского ДРСФ ГУ ТО «Тулаавтодор». Обнаруженные нарушения сейчас устранены. Также директор предприятия оштрафован на 20 тысяч рублей.