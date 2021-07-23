Во время суда мужчина вину свою не признал Фото: Алексей ФОКИН

Житель Тулы побил полицейского и теперь отправится в колонию. Мужчина слишком хотел слушать громкую музыку ночью.

Как было установлено в ходе судебного следствия, ночью в апреле 2021 года ранее судимый житель Тулы был в своей машине около дома №4 по ул. Новосёлов посёлка 2-й Западный и громко слушал музыку. Жители дома вызвали полицию, и полицейский сделал мужчине замечание. Туляк проигнорировал требование правоохранителя, а когда тот хотел забрать его в отделение, ударил полицейского несколько раз в грудь, а затем скрылся.

Во время суда мужчина вину свою не признал. Его приговорили к 1 году 8 месяцам колонии строгого режима.