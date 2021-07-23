В результате столкновения водитель мотоцикла и его 24-летняя пассажирка получили различные травмы и были доставлены в больницу Фото: материалы пресс-служб

В Донском Nissan сбил мотоцикл. Это произошло вечером 22 июля.

По предварительным данным, около 19:00 на улице Школьной 34-летний мужчина, будучи за рулем Nissan Avenir, выезжал со двора и не пропустил мотоцикл Regulmoto ZR, на котором ехал 28-летний мужчина с девушкой.

В результате столкновения водитель мотоцикла и его 24-летняя пассажирка получили различные травмы и были доставлены в больницу. В момент аварии на них не было шлемов и другой защитной экипировки.