Полиция возбудила уголовное дело по статье «Грабеж» Фото: Алексей ФОКИН

В Новомосковске несовершеннолетний ограбил мужчину. Парень избил прохожего и забрал его телефон.

По предварительной информации, некий злоумышленник напал ночью на 31-летнего местного жителя, избил его и отобрал мобильный телефон. Мужчина обратился в полицию.

Оперативники предположили, что грабителем мог оказаться 17-летний ранее судимый житель Новомосковска. Версия подтвердилась: подозреваемый признался в совершенном преступлении.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Грабеж». Ведется расследование.