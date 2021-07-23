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Происшествия23 июля 2021 12:06

В Новомосковске несовершеннолетний ограбил мужчину

Парень избил прохожего и забрал его телефон
Елена Иргиз
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Полиция возбудила уголовное дело по статье «Грабеж»

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Грабеж»

Фото: Алексей ФОКИН

В Новомосковске несовершеннолетний ограбил мужчину. Парень избил прохожего и забрал его телефон.

По предварительной информации, некий злоумышленник напал ночью на 31-летнего местного жителя, избил его и отобрал мобильный телефон. Мужчина обратился в полицию.

Оперативники предположили, что грабителем мог оказаться 17-летний ранее судимый житель Новомосковска. Версия подтвердилась: подозреваемый признался в совершенном преступлении.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Грабеж». Ведется расследование.