В Щекинском районе поймали распространителя наркотиков

Молодой человек в течение полугода делал тайники с наркотиками в различных районах региона Фото: Алексей ФОКИН

В Щекинском районе задержали молодого человека, который распространял наркотики. Об этом сообщает региональный отдел по контролю за оборотом наркотиков

По предварительной информации, 19-летний житель Тульской области в течение полугода делал тайники с наркотиками в различных районах региона. По данным следствия, ему удавалось прятать до 100 «закладок».

В момент изготовления одного такого тайника парня и взяли с поличным. У него нашли 25 свертков с веществом, похожим на наркотик. Экспертиза подтвердила - в пакетах был синтетический наркотик «соль».

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Теперь юноше грозит до 20 лет лишения свободы.