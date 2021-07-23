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Происшествия23 июля 2021 11:26

На карьере «Белые пески» в Тульской области нашли тело девушки

По данным отряда «Поиск71», тело девушки было найдено 21 июля на дне водоема
Игорь КОПЫТОВ
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На карьере «Белые пески» в Тульской области нашли тело девушки

На карьере «Белые пески» в Тульской области нашли тело девушки

Фото: соцсети

На карьере под Кимовском было найдено тело пропавшей Любови А. Объявление о ее пропаже появилось в соцсетях еще 17 июля. Долгое время поиски не давали результатов. В писковых работах были задействованы кинологи, водолазы и беспилотные летательные аппараты.

К сожалению, вчера, 22 июля, на странице отряда «Поиск 71» в соцсетях появилась информация, что девушка найдена погибшей.

Кстати, в регионе с начала лета произошло уже почти три десятка случаев смерти на воде. Среди погибших есть дети.