На карьере «Белые пески» в Тульской области нашли тело девушки Фото: соцсети

На карьере под Кимовском было найдено тело пропавшей Любови А. Объявление о ее пропаже появилось в соцсетях еще 17 июля. Долгое время поиски не давали результатов. В писковых работах были задействованы кинологи, водолазы и беспилотные летательные аппараты.

К сожалению, вчера, 22 июля, на странице отряда «Поиск 71» в соцсетях появилась информация, что девушка найдена погибшей.

Кстати, в регионе с начала лета произошло уже почти три десятка случаев смерти на воде. Среди погибших есть дети.