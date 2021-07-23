На пожаре в Тульской области был спасен человек Фото: материалы пресс-служб

В 04:14 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в жилом доме в городском округе Алексин, деревня Пушкино, улица Зеленый переулок.

Прибывшие через шесть минут три пожарных расчета менее, чем за двадцать минут ликвидировали открытое горение.

На пожаре был спасен один человек. Причина возгорания устанавливается. В целом за сутки зарегистрировано два техногенных пожара в жилом секторе.