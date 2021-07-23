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Происшествия23 июля 2021 11:04

На пожаре в Тульской области был спасен человек

Происшествие случилось рано утром 23 июля
Игорь КОПЫТОВ
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На пожаре в Тульской области был спасен человек

На пожаре в Тульской области был спасен человек

Фото: материалы пресс-служб

В 04:14 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в жилом доме в городском округе Алексин, деревня Пушкино, улица Зеленый переулок.

Прибывшие через шесть минут три пожарных расчета менее, чем за двадцать минут ликвидировали открытое горение.

На пожаре был спасен один человек. Причина возгорания устанавливается. В целом за сутки зарегистрировано два техногенных пожара в жилом секторе.