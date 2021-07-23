Тульские хоккеисты из «Академии Михайлова» обыграли ступинский «Капитан» Фото: соцсети

22 июля в рамках подготовки к старту сезона МХЛ тульская «Академия Михайлова» сыграла первый товарищеский матч на выезде с «Капитаном» из Ступино.

Счет в матче еще в первом периоде открыл новичок тульского клуба Глеб Петров, однако, за 6 секунд до окончания первого периода «Капитан» сравнял счет. Во втором периоде шайбы забросили в ворота соперника Кирилл Пукело и Глеб Петров, отличившись дублем, подняв счет до 3:1. В третьем периоде «Капитан» реализовал большинство - 3:2.

Под финал встречи команды провели спарринг по буллитам, но во всех случаях вратари стояли крепко. А вообще, ступинский «Капитан» - особенная команда для «Академии Михайлова» - именно он стал ее первым в истории соперником в 2018 году. Тогда новомосковцы, начавшие подготовку к дебюту в НМХЛ, на выезде проиграли - 0:1.