Тульские активисты выступают против проекта новой развязки с Восточным обводом Фото: материалы пресс-служб

Новая развязка должна стать двухуровневой, а участок примыкающей улицы Ложевой — восьмиполосной. При этом, откровенно говоря, несколько неясно, за счет чего городские власти найдут 28,5 метров ширины дорожного полотна — лишь за счет разделительного газона в центре дороги это вряд ли получится, а, значит, пострадают и без того неширокие боковые газоны.

Именно за зеленые насаждения в районе развязки, в том числе, и ратуют активисты. Тем паче, что, по их мнению, расширение дорог и строительство многоуровневых развязок - не избавит город от заторов и пробок. Уже сейчас, после расширения Рязанской улицы и Восточного путепровода можно заметить отсутствие эффекта от этой реконструкции - пробка просто переехала с моста на перекресток Ложевой и Калинина, а также на Металлургов. А в часы-пик все так же стоит от Новомосковского шоссе, как это и было до реконструкции. Но теперь в два ряда.

В числе предложений - уменьшение автомобилизации, приоритет общественного транспорта, развитие альтернативных средств передвижения по городу и другие общие слова. По мнению активистов, прежде чем реализовывать подобные проекты, необходимо провести общественные слушания проекта с жителями близлежащих домов и вообще с жителями всего города.