Тульские налоговики начали борьбу с «фирмами-однодневками» Фото: Алексей ФОКИН

Тульские налоговики начали борьбу с «фирмами-однодневками». Проверку юридических лиц, зарегистрированных в Росреестре, налоговые службы проводят постоянно, обращая особое внимание на компании в теневом секторе. Такие организации используют в схемах так называемый «бумажный НДС», то есть незаконную минимизацию налогов путем формального документооборота.

За истекшие 6 месяцев 2021 года выявлено 124 факта недостоверных сведений в отношении номинальных руководителей и учредителей организаций. 58 материалов направлено в полицию, возбуждено 48 уголовных дел и 24 лица признаны виновными.

Санкции за такие нарушения предусматривают руководителям несуществующих компании от 300 тысяч рублей штрафа или же исправительные работы до 2 лет.