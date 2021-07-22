В Туле на улице Металлургов трактор перетащил ГАЗель на другую сторону дороги

фото: кадр из видео, видео группы "Тула Жесть"

В Туле на улице Металлургов прошлым вечером 21 июля местные жители заметили необычное явление: рабочие на тракторе перетащили ГАЗель от одной обочины дороги на другую.

По словам очевидцев, которые выложили видео в социальные сети, это случилось около полуночи. Предположительно, грузовая машина могла мешать ремонту дорожного покрытия.

По словам пользователей в соцсетях в комментариях к посту с видео, в этом виноват и сам водитель, оставивший машину так близко к проезжей части. При этом, скорее всего, ему было известно, что на улице идет ремонт.