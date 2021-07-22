В Туле 22 июля из-за аварии в Заречье в некоторых домах отключили воду

Подача воды возобновится как только закончится ремонт Фото: Алексей ФОКИН

В Туле 22 июля из-за аварии в Заречье отключили воду, сообщает АО «Тулагорводоканал».

В связи с аварийно-восстановительными работами по адресу ул Пузакова д. 15 холодной воды не будет в домах по адресам:

- ул. Пузакова д.д. 3, 5, 6, 14, 16, 20, 15, 11/1, 13а;

- ул. Демидовская д.д. 78, 80, 82, 84.

Подача воды возобновится как только закончится ремонт. Также какое-то время после окончания работ может идти мутная и ржавая вода.