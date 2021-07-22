фото: ГУ МЧС России по Тульской области Фото: материалы пресс-служб

В Узловой из огня спасли семерых детей. Пожар в подъезде многоквартирного дома случился сегодня, 22 июля, на улице М.Горького.

Сообщение о беде спасатели получили около 13:07. На место происшествия выехали четыре пожарных расчета и две автолестницы.

Через полчаса пожар был потушен. Из огня спасли 10 человек, семеро из которых были дети. Также эвакуировали еще 11 жителей дома, в числе которых было двое детей.

Пострадавших нет. В результате пожара на лестничной клетке сгорели кресло и стулья, оплавились два электросчетчика, два пластиковых окна, закоптились стены и потолок подъезда.

Причина пожара выясняется.