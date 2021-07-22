За избиение супруги до смерти житель Плавского района отправится на 9,5 лет в колонию

Суд согласился с приговором присяжных Фото: Алексей ФОКИН

По вердикту присяжных Плавский районный суд отправил местного жителя на 9,5 лет в колонию. Приговор вынесли сегодня, 22 июля.

Как было установлено в ходе судебного следствия, в 2007 году житель Плавского района избил свою 21-летнюю супругу и выгнал в подъезд, где ее нашли соседи. Через полтора месяца молодая женщина умерла в больнице. Ранее суд присяжных заседателей вынес вердикт, по которому 41-летний местный житель признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Суд согласился с приговором присяжных и отправил подсудимого на 9,5 лет в колонию строгого режима. Также с мужчины взыскали 800 тысяч рублей моральной компенсации.