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Жители Тулы жалуются на условия в Ваныкинской больнице. Об этом в социальных сетях написала одна из жительниц областной столицы, сообщает портал myslo.ru.

По словам женщины, в этой больнице лежит ее мать-пенсионерка. Как пишет тулячка в посте, пожилой женщине грубят врачи, персонал невнимательный, в помещениях стационара ужасный запах и нет питьевой воды.

Жительница Тулы утверждает, что от огромного потока пациентов врачи потеряли свою человечность. В частности, по ее словам у матери жещины неаккуратно вырвали из носа трубку с наркозом, после чего остались ранки. Также работники регистратуры не отвечают на звонки горожан, которые хотят узнать о состоянии здоровья своих родных.