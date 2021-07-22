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Происшествия22 июля 2021 14:28

В Туле четыре подельника пообещали скрыть налоги предприятия за 19 миллионов рублей

Уголовное дело рассмотрел Ленинский районный суд
Елена Иргиз
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За свои услуги подельники попросили 19 миллионов рублей

За свои услуги подельники попросили 19 миллионов рублей

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле осудили четырех подельников, пытавшихся получить взятку за сокрытие налогов предприятия. Уголовное дело рассмотрел Ленинский районный суд.

Как было установлено в ходе судебного следствия, в январе 2020 года четверо жителей Москвы, Московской и Тульской областей предложили директору предприятия ООО «Спецсервис плюс» списать долги по налогам и избежать уголовной ответственности за их сокрытие.

За свои услуги подельники попросили 19 миллионов рублей. При этом никаких возможностей к таким действиям злоумышленники не имели, а деньги собирались просто присвоить себе. Во время передачи части такой взятки мужчин задержали сотрудники Федеральной службы безопасности в Тульской области.

Суд приговорил мошенников к исправительной колонии общего, строгого и особо строгого режима на сроки от 4,5 до 6,5 лет с ограничением свободы на 2 года каждому.