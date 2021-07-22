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Происшествия22 июля 2021 14:13

В Тульской области после столкновения с «двенадцатой» перевернулась Mazda

Авария случилась 21 июля в Щекинском районе
Елена Иргиз
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В аварии пострадала водитель «двенадцатой», ей оказали медицинскую помощь

В аварии пострадала водитель «двенадцатой», ей оказали медицинскую помощь

Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области столкнулись две автоледи. Авария случилась 21 июля в Щекинском районе.

По предварительным данным, около 12:30 на 14 километре трассы «Тула-Белев-Никольское-Крапивна 38-летняя женщина, будучи за рулем Mazda CX-5, проезжала нерегулируемый перекресток, выехав на него с второстепенной дороги. При пересечении главной дороги женщина не пропустила «ВАЗ 21124», которым управляла 29-летняя женщина.

От столкновения Mazda съехала в кювет и опрокинулась. В аварии пострадала водитель «двенадцатой», ей оказали медицинскую помощь.