В Тульской области после столкновения с «двенадцатой» перевернулась Mazda

В аварии пострадала водитель «двенадцатой», ей оказали медицинскую помощь Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области столкнулись две автоледи. Авария случилась 21 июля в Щекинском районе.

По предварительным данным, около 12:30 на 14 километре трассы «Тула-Белев-Никольское-Крапивна 38-летняя женщина, будучи за рулем Mazda CX-5, проезжала нерегулируемый перекресток, выехав на него с второстепенной дороги. При пересечении главной дороги женщина не пропустила «ВАЗ 21124», которым управляла 29-летняя женщина.

От столкновения Mazda съехала в кювет и опрокинулась. В аварии пострадала водитель «двенадцатой», ей оказали медицинскую помощь.