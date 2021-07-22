В Ленинском поселке под Тулой — коммунальная авария Фото: Алексей ФОКИН

22 июля в поселке Ленинский ограничена подача холодной воды по адресам: ул. Ленина, 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 9а, 6, 8, 10, 12, ул. Октябрьская, 1, 3, 5, 7, 12, ул. Механизаторов, 1, 2, 3, 4, 5, ул. Пушкина, 2, 4, 6, 8, ул. Маяковского, 31, ул. Терешковой, 1, 4, 5, 6, 7, ул. Стадионная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ул. Совхозная, 2, а также частный сектор: ул. Маяковского, ул. Пушкина, ул. Колхозная, ул. Октябрьская, пер. Зелёный, ул. Первомайская.

Воду перекрыли из-за ремонтно-восстановительных работ между домами № 2 и № 4 по улице Пушкина.