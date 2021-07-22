Сейчас обвиняемый находится под стражей Фото: Алексей ФОКИН

В Новомосковске сын с ножом вымогал у отца деньги. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

По предварительным данным, ранее судимый безработный 60-летний житель Новомосковска 18 июня 2021 года днем был в квартире у своего 88-летнего отца. Мужчина был сильно пьян и угрожал пожилому человеку ножом, требуя денег. Испуганный пенсионер отдал сыну 10 тысяч рублей, после чего злоумышленник ушел, потратив деньги по своему усмотрению.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело рассмотрит местный городской суд.