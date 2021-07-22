В Одоеве Тульской области откроется выставка живописных работ Фото: соцсети

В грядущую субботу, 24 июля, в Одоеве откроется выставка «В Одоев за вдохновением!». На ней будут представлены работы студентов Московского Государственного академического художественного института им. Сурикова и Тульского областного колледжа культуры и искусств - пейзажи, натюрморты, портретная живопись, графика в стиле монотипии.

Посетители выставки смогут не просто увидеть работы участников, но и познакомиться с самими мастерами и художниками, принять участие в мастер-классах.

Выставка будет работать до 19 сентября в здании музея «Кружевная сказка».