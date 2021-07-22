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Звезды22 июля 2021 11:56

В Одоеве Тульской области откроется выставка живописных работ

Посетители смогут также принять участие в мастер-классах
Игорь КОПЫТОВ
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В Одоеве Тульской области откроется выставка живописных работ

В Одоеве Тульской области откроется выставка живописных работ

Фото: соцсети

В грядущую субботу, 24 июля, в Одоеве откроется выставка «В Одоев за вдохновением!». На ней будут представлены работы студентов Московского Государственного академического художественного института им. Сурикова и Тульского областного колледжа культуры и искусств - пейзажи, натюрморты, портретная живопись, графика в стиле монотипии.

Посетители выставки смогут не просто увидеть работы участников, но и познакомиться с самими мастерами и художниками, принять участие в мастер-классах.

Выставка будет работать до 19 сентября в здании музея «Кружевная сказка».