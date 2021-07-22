Тула
Еще
Радио
Тула
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 июля 2021 11:39

В одной из церквей в Тульской области мироточит икона

Причем, это не единичный случай для этого храма
Игорь КОПЫТОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В одной из церквей в Тульской области мироточит икона

В одной из церквей в Тульской области мироточит икона

Фото: соцсети

В селе Урусово Веневского района в храме Архангела Михаила мироточит икона Божией Матери «Знамение». Икона XVIII века была передана храму одним из прихожан больше четверти века назад. Маслянистую влагу можно увидеть возле глаз и на ладонях образа. Впервые необычное явление прихожане заметили еще 8 февраля 2020 года.

Впрочем, помимо этой иконы, в храме в селе Урусово также мироточили четыре образа, три иконы и два креста.

Храм Архистратига Михаила был построен в 1904 году, в 1980-е годы здесь обрушилась колокольня. Сейчас церковь находится в полуразрушенном состоянии, но в ней продолжаются проходить службы для прихожан.