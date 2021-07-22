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Общество22 июля 2021 11:35

В Туле ищут очевидцев тройного столкновения на улице Советской

ДТП произошло 19 июля примерно в 21:00 около бывшего здания ГИБДД
Елена Иргиз
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В Туле ищут очевидцев тройного столкновения на улице Советской

В Туле ищут очевидцев тройного столкновения на улице Советской

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле ищут очевидцев тройного столкновения на улице Советской. Об этом пишет портал myslo.ru, ссылаясь на пострадавших в аварии.

ДТП произошло 19 июля примерно в 21:00 около бывшего здания ГИБДД - ул. Советская, 110. Там столкнулись Kia с раскраской такси, внедорожник Suzuki Grand Vitara и грузовик Shaanxi.

Очевидцев происшествия и автолюбителей, у которых есть запись видеорегистратора с аварией, просят позвонить по телефону 8 (920) 270-19-49.