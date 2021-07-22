У тульских ломбардов теперь новые правила работы Фото: Алексей ФОКИН

Соответствие измененным требованиям законодательства подтвердили 35 ломбардов из 39, зарегистрированных в Тульской области. Организации предоставили в Банк России все необходимые документы и получили допуск на финансовый рынок.

Согласно новым требованиям, право работать имеют только те ломбарды, которые прошли проверку регулятора и попали в его реестр. А вот утратившие статус организации должны в течение месяца убрать слово «ломбард» из наименования. При этом они продолжат работу с заемщиками по старым договорам, но сроки исполнения обязательств по ним изменять нельзя.

Помимо этого, договор займа в ломбарде и залоговый билет теперь объединят. Единый документ ломбарды смогут оформлять в электронном виде, что должно положительно повлиять на развитие дистанционных услуг в этом сегменте рынка.