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Общество22 июля 2021 11:28

У тульских ломбардов теперь новые правила работы

Прежде чем обратиться в ломбард, стоит проверить, включен ли он в реестр Банка России
Игорь КОПЫТОВ
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У тульских ломбардов теперь новые правила работы

У тульских ломбардов теперь новые правила работы

Фото: Алексей ФОКИН

Соответствие измененным требованиям законодательства подтвердили 35 ломбардов из 39, зарегистрированных в Тульской области. Организации предоставили в Банк России все необходимые документы и получили допуск на финансовый рынок.

Согласно новым требованиям, право работать имеют только те ломбарды, которые прошли проверку регулятора и попали в его реестр. А вот утратившие статус организации должны в течение месяца убрать слово «ломбард» из наименования. При этом они продолжат работу с заемщиками по старым договорам, но сроки исполнения обязательств по ним изменять нельзя.

Помимо этого, договор займа в ломбарде и залоговый билет теперь объединят. Единый документ ломбарды смогут оформлять в электронном виде, что должно положительно повлиять на развитие дистанционных услуг в этом сегменте рынка.