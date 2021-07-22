В Тульской области мужчина украл мобильник из открытой кабины грузовика Фото: Алексей ФОКИН

В Веневском районе злоумышленник воспользовался невнимательностью водителя, приехавшего для разгрузки своего фургона к деревенскому продуктовому магазину. Предположительно, пострадавший вышел из кабины, оставив в не свое имущество. Оказавшийся рядом злоумышленник увидел мобильный телефон, убедился, что за ним никто не смотрит, и совершил кражу.

Сотрудники полиции предположили, что, скорее всего, к инциденту причастен кто-то из местных жителей. Эта версия подтвердилась. При задержании 50-летний неработающий мужчина признался в содеянном.