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Трое пропавших подростков нашлись в Новомосковске. Об этом в среду, 21 июля, сообщило региональное УМВД.

По словам полицейских, дети не пострадали. Их нашли в парке Новомосковска. Оперативники продолжают выяснять подробности происшествия.

Напомним, что двое тринадцатилетних мальчиков вместе с 16-летним подростком в минувший вторник ушли из дома в Узловском районе и потерялись. Их искала полиция и волонтеры. Очевидцы в социальных сетях писали, что встретили детей в Новомосковске.