Ушел из жизни последний кавалер ордена Александра Невского в Тульской области Юрий Брагин

Юрий Дмитриевич Брагин - последний в Тульской области кавалер ордена Александра Невского - родился 2 февраля 1925 года в городе Спасске Рязанской области. На фронт ушел в 1942 году, начал воевать в составе ополчения города Спасск. Вскоре вступил в ряды Красной Армии и был зачислен в Уфимское военное минометно-пулеметное училище. В дальнейшем был направлен в состав 881 стрелкового полка 158-й стрелковой Лиозненской дивизии. В период с 1944 года по 1945 год дивизия, ставшая дважды Краснознаменной и награжденная орденом Суворова II степени, принимала участие в боях на Западном и 3 м Белорусском фронтах.

За время войны Брагин прошел путь от командира взвода до командира стрелкового батальона. В январе 1945 года он получил тяжелое ранение, День Победы встретил в госпитале. После лечения был уволен в запас по болезни.

По окончанию юридического института стал судьей Тульского областного суда, где проработал более 30 лет.