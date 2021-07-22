Двое жителей Тулы обокрали музей «Ясная поляна» почти на 40 миллионов

Реализовать все украденное злоумышленникам не удалось Фото: Алексей ФОКИН

Двое жителей Тулы обокрали музей почти на 40 миллионов. Приговор по уголовному делу вынес Щекинский районный суд.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что в феврале 2018 года и в марте 2020 года двое жителей Тулы 31 года и 38 лет, проникнув на территорию музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная поляна», украли оттуда театральное оборудование на общую сумму больше 23 миллионов рублей и оборудование систем вентиляции и кондиционирования стоимостью свыше 16 миллионов рублей. Все это злоумышленники продавали через сайт бесплатных объявлений «Авито».

Кроме того, один из воров купил в Москве поддельное водительское удостоверение на вымышленную фамилию, которое 17 июня 2020 года обнаружили сотрудники полиции.

Реализовать все украденное злоумышленникам не удалось: часть театрального имущества, стоимостью более 16 миллионов рублей и другое оборудование на сумму более 9 миллионов рублей. Все это возвращено владельцам.

Суд приговорил подельников к 4 годам и 4 годам и 1 месяцу колонии общего режима соответствено со штрафом каждому в 400 тысяч рублей.