Угнал велосипед, накатался и отдал друзьям: в Туле расследуют дело о краже двухколесного транспорта Фото: Игорь КОПЫТОВ

По предварительным данным, 13-летний школьник оставил без присмотра свой транспорт на пляже у пруда в черте города. Этим воспользовался похититель, беспрепятственно забрав велосипед и уехав на нем. В полиции возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ.

Однако при проведении оперативных мероприятий удалось выяснить, что к случившемуся может быть причастен гулявший поблизости еще один подросток на пару лет моложе пострадавшего. Предположительно, он взял чужой велосипед и поехал на нем кататься по городу. После этого мальчишка отдал транспортное средство своим знакомым.

Пока сотрудники полиции продолжают мероприятия по установлению всех деталей случившегося.