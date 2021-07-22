В Щекине местный житель украл из ячейки супермаркета документы и три телефона Фото: Алексей ФОКИН

В Щекине местный житель украл из ячейки супермаркета документы и три телефона. Теперь мужчину ждет уголовное разбирательство.

По предварительным данным, жительница Щекина оставила в ячейке камеры хранения одного из супермаркетов документы и три мобильных телефона. Некий злоумышленник вскрыл ячейку и забрал все находившиеся там вещи, нанеся женщине ущерб в 16 тысяч рублей.

Однако, уйти от полиции преступнику не удалось: злоумышленника вычислили и доставили в отделение. 32-летний неработающий щекинец признался в краже. Вещи потерпевшей также нашли при нем.

Сейчас полиция расследует уголовное дело по статье «Кража». Подробности преступления выясняются.