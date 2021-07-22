В Тульской области ликвидирован разлив дизельного топлива на водохранилище Фото: соцсети

Масляное пятно неизвестного происхождения обнаружили на водохранилище в районе понтонного моста. Оперативная группа выяснила, что причиной случившегося стала утечка дизельного топлива с территории одного из подразделений ООО «Новомосковский хлор». Из-за аварии на одном из участков топливо попало сначала в реку Маклец, впадающую в реку Любовку, а затем — в водохранилище.

Благодаря оперативной реакции удалось в короткие сроки предотвратить экологическую катастрофу. Предприятие полностью взяло на себя ликвидацию последствий разлива. Специалисты установили временные барьеры, береговую линию отсыпали песком. Загрязненную воду перекачивали в емкость-сборник. Кроме того, проведены мероприятия по удалению пятна с поверхности воды с помощью сорбента. Расчищены заросли камыша. На почву нанесен биопрепарат, который, вступая во взаимодействие с нефтепродуктами, нейтрализует их.