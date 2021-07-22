Небольшое похолодание пришло в Тульскую область весьма ненадолго Фото: Алексей ФОКИН

По долгосрочным прогнозам синоптиков, самым прохладным днем будет грядущее воскресенье — воздух прогреется всего до +23 градусов. Далее температура будет вновь расти, и к середине следующей недели вновь достигнет +29-30 градусов.

При этом, как минимум ближайшие 10 дней, осадки окажется либо минимальными, либо вообще будет отсутствовать. Грозы ожидаются разве что в самые последние два дня июля и первых числах августа.