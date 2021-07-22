В Тульской области заведующая детским садом обманула государство на крупную сумму Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области заведующая детским садом обманула государство на крупную сумму. Приговор по уголовному делу по статье мошенничества вынес местный суд.

Выяснилось, что с 2015 по 2017 годы 67-летняя обвиняемая, будучи заведующей детским садом в поселке Дубна, фиктивно устроила на работу троих знакомых, при этом они фактически не работали и денег не получали, а их зарплату и премии злоумышленница присваивала себе. Таким образом женщине удалось обмануть государство более чем на 180 тысяч рублей.

Суд приговорил жительницу Дубны к штрафу в 150 тысяч рублей, лишив при этом права занимать административно-хозяйственные и распорядительные должности на 2 года.