Личности юных тик-токеров из Тулы, снявших колпаки с колес машин, установлены Фото: соцсети

Сотрудники тульской полиции установили личности злоумышленников, снявших колпаки с колес автомобилей у дома № 4 по улице Новоселов в Скуратово. Ими оказались местные жители 12 и 16 лет, причем старший, как выяснилось, проживал в том же доме, где произошел инцидент.

Мальчишки признались, что украли колпаки в рамках челленджа в TikTok и заверили стражей порядка, что подобное больше не повторится.

В правоохранительных органах отмечают, что с тиктокерами и их родителями сейчас проводится работа по профилактике и недопущению противоправных деяний в дальнейшем.