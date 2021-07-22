фото с сайта МЧС России по Тульской области
Фото: материалы пресс-служб
В Тульской области спасатели обезвредили 9 минометных мин. Эти следы Великой Отечественной войны нашли около деревни Поляны в Арсеньевском районе. Там были обнаружены 4 мины калибром 120 мм, две - 82 мм и три - 50 мм.
Спасатели напоминают жителям и гостям региона, что делать при обнаружении взрывного устройства, гранаты или снаряда:
- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;
- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения;
- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;
- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета;
- дождитесь прибытия оперативных служб.
В случае любой беды обращайтесь в Единую службу спасения по телефонам "01" или "112".