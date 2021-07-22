фото с сайта МЧС России по Тульской области Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области спасатели обезвредили 9 минометных мин. Эти следы Великой Отечественной войны нашли около деревни Поляны в Арсеньевском районе. Там были обнаружены 4 мины калибром 120 мм, две - 82 мм и три - 50 мм.

Спасатели напоминают жителям и гостям региона, что делать при обнаружении взрывного устройства, гранаты или снаряда:

- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;

- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения;

- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;

- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета;

- дождитесь прибытия оперативных служб.

В случае любой беды обращайтесь в Единую службу спасения по телефонам "01" или "112".