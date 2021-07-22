Директором филиала МТС в Туле назначен Артемий Кашников

Ключевыми направлениями работы нового директора станут развитие экосистемы цифровых сервисов для комфортного решения повседневных задач жителей Тульской области, а также внедрение инновационных цифровых продуктов и услуг МТС, связанных с цифровизацией экономики региона. Отдельным фокусом работы топ-менеджера станет продвижение и реализация в регионе комплексных проектов на основе технологии интернета вещей, облачных технологий, Big Data и других инновационных сервисов МТС.

«В Тульской области сосредоточены сразу несколько значимых экономических кластеров: промышленность, машиностроение, металлообработка, сельское хозяйство, – где внедрение цифровых инноваций, применение технологий интернета вещей, больших данных и геоаналитики может дать новый импульс для повышения производительности, качества управления предприятием и оптимизации затрат. Мы предложим такие решения и технологии тульскому бизнесу, муниципальным и областным органам власти, в том числе для обеспечения безопасности городских пространств и развития туристической привлекательности региона, повышения качества жизни туляков. Уверен, что богатый руководящий опыт Артемия позволит ему эффективно управлять бизнесом МТС в Туле и достигать поставленных целей», — комментирует директор по региональному управлению Андрей Перагов.

Биография Артемия Кашникова

Артемий Кашников родился в Вологде в 1982 году, закончил Череповецкий военный инженерный институт радиоэлектроники Министерства обороны РФ, второе образование получил в Московской международной высшей школе «МИРБИС». До назначения в Тульскую область руководил телекоммуникационными и банковскими компаниями в регионах России.