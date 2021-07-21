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Происшествия21 июля 2021 17:13

Под Новомосковском столкнулись грузовик и фура: погиб один из водителей

Авария случилась днем 21 июля на повороте на Кондуки
Елена Иргиз
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На месте происшествия работают сотрудники полиции и ГИБДД

На месте происшествия работают сотрудники полиции и ГИБДД

Фото: Алексей ФОКИН

Под Новомосковском столкнулись грузовик и фура: погиб один из водителей. Авария случилась днем 21 июля на повороте на Кондуки.

По предварительной информации, водитель грузовика «Хенде» превысил скорость на повороте, дальше не смог справиться с управлением, от чего машина вылетела на полосу встречного движения, где столкнулась с «Фиатом», а затем и с фурой.

В результате аварии погиб водитель «Хенде». На месте происшествия работают сотрудники полиции и ГИБДД. Обстоятельства ДТП выясняются.