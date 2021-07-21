Теперь мужчина заплатит крупный штраф Фото: Алексей ФОКИН

Жителя Богородицка осудили за коммерческий подкуп. Теперь мужчина заплатит крупный штраф.

Как выяснилось в ходе судебного следствия, с августа 2017 по ноябрь 2018 года 65-летний мужчина, будучи начальником отдела продаж одной из фирм получил взятку в 130 тысяч рублей за то, чтобы поставить одной из организаций продукцию в сокращенные сроки.

Суд приговорил злоумышленника к штрафу в 500 тысяч рублей, лишив его права быть руководителем в коммерческих организациях на 2 года.