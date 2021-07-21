Тула
Еще
Радио
Тула
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия21 июля 2021 16:54

Жителя Богородицка осудили за коммерческий подкуп

Теперь мужчина заплатит крупный штраф
Елена Иргиз
КомментироватьОставить комментарий(0)
Теперь мужчина заплатит крупный штраф

Теперь мужчина заплатит крупный штраф

Фото: Алексей ФОКИН

Жителя Богородицка осудили за коммерческий подкуп. Теперь мужчина заплатит крупный штраф.

Как выяснилось в ходе судебного следствия, с августа 2017 по ноябрь 2018 года 65-летний мужчина, будучи начальником отдела продаж одной из фирм получил взятку в 130 тысяч рублей за то, чтобы поставить одной из организаций продукцию в сокращенные сроки.

Суд приговорил злоумышленника к штрафу в 500 тысяч рублей, лишив его права быть руководителем в коммерческих организациях на 2 года.