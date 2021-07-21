В Туле за два месяца сбили 25 пешеходов Фото: материалы пресс-служб

В Туле за два месяца сбили 25 пешеходов. При этом 3 человека погибли, остальные получили различные травмы. Такую статистику приводит региональная Госавтоинспекция.

В частности, 16 июля, сбили 31-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте недалеко от пешеходного перехода. Ее в тяжелом состоянии отвезли в больницу.

Сотрудники ГИБДД напоминают гражданам, что переход дороги не по пешеходному переходу может стоить здоровья и даже жизни. Будьте внимательны и осторожны, особенно ночью: имейте при себе на одежде светоотражатели, чтобы вас замечали водители.