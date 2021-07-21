В Тульской области столкнулись «Жигули»: пострадала 90-летняя женщина

ДТП произошло 20 июля в Киреевском районе Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области столкнулись «Жигули»: пострадала престарелая женщина. ДТП произошло 20 июля в Киреевском районе.

По предварительным данным, авария случилась около 19:05 на 14-ом километре трассы «Щекино-Липки-Киреевск» 38-летний мужчина, будучи за рулем «Жигулей» седьмой модели, сместился со своей полосы, от чего машина столкнулась с «ВАЗ 2104», которым управлял 37-летний мужчина.

В аварии пострадала пенсионерка - 90-летняя пассажирка «четверки». Ее с различными травмами отвезли в больницу. Виновник аварии от теста на алкоголь отказался.