В Туле два экс-уголовника ограбили прохожего Фото: Алексей ФОКИН

В Туле два экс-уголовника ограбили прохожего. Теперь подельникам снова грозит тюрьма.

По предварительной информации, несколько злоумышленников напали на 39-летнего туляка в парке в Пролетарском районе. Нападавшие избили мужчину и отобрали у него барсетку.

Полиция вычислила злодеев среди лиц, склонных присваивать себе чужое имущество. Подозрение прежде всего пало на 43-летнего ранее судимого жителя Тулы и его 22-летнего также ранее судимого подельника.

Их задержали и доставили в отделение, где мужчины во всем сознались. Похищенная барсетка также нашлась при них. Ведется расследование уголовного дела по статье «Грабеж».