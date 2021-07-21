В Белевском районе ранее судимый мужчина забил сожительницу до смерти Фото: Алексей ФОКИН

Тульские следователи проводят расследование в связи со смертью 38-летней жительницы Белевского района от побоев сожителя.

По предварительной версии следствия, 9 июля около своего дома в деревне Уткино 50-летний ранее судимый мужчина выпивал с сожительницей и поссорился с ней во время застолья. В какой-то момент он избил женщину, ударив ее в том числе и несколько раз по голове.

От полученных травм женщина скончалась у себя дома через несколько дней. Нашел ее сам сожитель, он и вызвал врачей, которые констатировали смерть.

Сейчас мужчина задержан. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».