В Тульской области появятся общественные туалеты Фото: соцсети

В 28 общественных пространствах 20 муниципалитетов Тульской области планируется установить модульные санузлы. Сейчас прорабатываются схемы их размещения.

Предварительная стоимость одного туалета — от 1 млн 640 тысяч до 2 млн 300 тысяч рублей. Цена зависит от того, будет подключение автономным или к сетям коммуникаций. По предварительной оценке общая стоимость проекта - порядка 73 млн рублей.

Оборудование будет современным и вандалоустойчивым.

Работы предполагается выполнить уже в этом году.