В Тульской области разыскиваются очевидцы смертельной аварии под Тулой Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области разыскиваются очевидцы ДТП. Авария произошла 14 мая 2021 года около 07:20 под Тулой.

В тот день столкнулись «Ниссан Примера» (номер Т 760 ОН 71) и тягач «DAF» (номер А 999 АК 57) с полуприцепом (номер ВК 1577 77). В результате аварии водитель автомобиля «Ниссан» умер на месте от полученных травм.

Полиция просит очевидцев ДТП или граждан, имеющих какую-то информацию, сообщить в следственное управление УМВД России по Тульской области по телефонам 32-44-87 и 8-910-586-19-16.