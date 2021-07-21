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Происшествия21 июля 2021 9:56

В Туле за воровство осудили супружескую пару

В одном из магазинов им приглянулась забытая мужская сумка
Елена Иргиз
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Во время расследования обвиняемые возместили потерпевшему ущерб полностью

Во время расследования обвиняемые возместили потерпевшему ущерб полностью

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле за воровство осудили супружескую пару. Уголовное дело рассматривал Пролетарский районный суд.

Как было установлено в ходе судебного следствия, днем 23 апреля текущего года 51-летний мужчина вместе со своей 49-летней супругой, будучи в торговом зале магазина «Светофор» в Туле, унесли с собой забытую мужскую сумку, в которой были 15 тысяч рублей, мобильный телефон Xiaomi, паспорт и документы. Забрав сумку, супруги покинули магазин и потратили деньги на свои нужды.

Во время расследования обвиняемые возместили потерпевшему ущерб полностью. Тем не менее суд приговорил их к штрафу в 20 тысяч рублей каждому.