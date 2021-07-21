Тула
Еще
Радио
Тула
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт21 июля 2021 9:15

Зурико Давиташвили перешел в тульский «Арсенал»

Грузинский полузащитник подписал контракт с тульским клубом
Игорь КОПЫТОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Зурико Давиташвили перешел в тульский «Арсенал»

Зурико Давиташвили перешел в тульский «Арсенал»

Фото: материалы пресс-служб

О переходе 20-летнего грузина в клуб из Тулы стало известно накануне, срок соглашения полузащитника с тульским «Арсеналом» рассчитан на три года.

На прошлой неделе Давиташвили расторг контракт с «Рубином», игроком которого являлся с 2019 года, за который сыграл 28 матчей и забил 2 мяча. Однако уже прошлый сезон хавбек провел в аренде в «Роторе», сыграв в 20 матчах за волгоградскую команду, но не отметился результативными действиями.

К слову, на поле в составе «Арсенала» Зурико выйдет уже в первом туре 24 июля против столичного «Локомотива».