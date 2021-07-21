В результате аварии пострадал сам водитель и его 29-летний пассажир Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области микроавтобус вылетел в отбойник. В аварии пострадали два человека.

По предварительной информации, в минувший понедельник 19 июля около 14:00 на 208-ом километре трассы М-4 «Дон» в Киреевском районе 63-летний мужчина, будучи за рулем микроавтобуса Ford Transit, превысил скорость и врезался в металлическое ограждение, от чего машина опрокинулась.

В результате аварии пострадал сам водитель и его 29-летний пассажир. Им оказали медицинскую помощь на месте происшествия.